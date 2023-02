Von: Björn Jahner | 09.02.23

PATTAYA: Am Mittwoch (8. Februar 2023) entfachte in einer Pool-Villa in Pattaya ein Brand, die von einer chinesischen Touristengruppe gemietet wurde. Alle Personen konnten unverletzt entkommen, berichtete Sophon Cable TV Pattaya.

Um 22.00 Uhr eilten die Rettungsdienste der Sawang Boriboon Rescue Foundation und eine Feuerwehreinheit zu einer Pool-Villa in der Soi Sukhumvit 4, nachdem sie über einen Brand informiert worden waren.

Die Feuerwehrleute trafen zusammen mit drei Löschfahrzeugen an der zweistöckigen Villa mit Blick auf den Krating Lai Beach in Pattaya ein. Das Feuer brannte in einem Zimmer im 2. Stock der Villa. Fünf bis sechs chinesische Touristen, die sich in der Villa aufhielten, konnten sich vor dem Eintreffen der Rettungskräfte in Sicherheit bringen. Ihre Identität wurde nicht bekanntgegeben.Niemand wurde verletzt.

Die Feuerwehr löschte das Feuer innerhalb weniger Minuten, doch der Schaden an der Villa war beträchtlich. Einer der Touristen sagte den Rettungskräften, das Feuer sei im zweiten Stock der Villa ausgebrochen. Der Ausländer entkam den Flammen und rief sofort den Eigentümer des Hauses an, nachdem er den Brand bemerkt hatte.

Die Brandursache wird derzeit noch untersucht.