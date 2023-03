Foto: The Nation

PATTAYA/RAYONG: Der U-Tapao–Rayong–Pattaya International Airport in Rayong begrüßte am Donnerstag (9. März 2023) 160 chinesische Touristen des Jungfernflugs der chinesischen Loong Air in Thailands östliche Provinz.

Der Airbus A320 mit der Flugnummer GJ8973 kam vom internationalen Flughafen Xi'an Xianyang im Nordwesten Chinas und hatte 160 Touristen an Bord, die in Thailand ihren Urlaub verbringen möchten, informierte der stellvertretende Flughafendirektor Konteradmiral Kiatkul Suwan die Presse.

Eine Gruppe von Tänzern und Trommlern aus dem Nong Nooch Tropical Garden in Pattaya begrüßte die chinesischen Besucher mit einer Show traditioneller thailändischer Musik auf dem Flughafen. Jeder Tourist erhielt außerdem eine Blumengirlande und ein Souvenir vom Flughafen.

Foto: The Nation

Khun Kiatkul begrüßte die Rückkehr der chinesischen Reisenden nach drei Jahren Pandemie und bezeichnete dies als ein gutes Zeichen für die Tourismusindustrie von Rayong.

„Wir glauben, dass sich der Tourismus bald wieder erholen und den lokalen Gemeinden wie in der Vergangenheit ein beträchtliches Einkommen bescheren wird“, betonte er.

Laut seiner Aussage fertigt der U-Tapao Airport derzeit in Spitzenzeiten bis zu 1.400 Passagiere pro Stunde ab. Der Flughafen sei bereit, die wachsende Nachfrage sowohl von Touristen als auch von Geschäftsreisenden zu bedienen, die die östliche Region und ihre Wirtschaftszentren im Östlichen Wirtschaftskorridor besuchen.

China hat Anfang Januar die Quarantänemaßnahmen aufgehoben und den Bürgern grünes Licht zum Reisen ins Ausland gegeben.

Nach Angaben der thailändischen Tourismusbehörde (TAT) werden im ersten Quartal rund 300.000 chinesische Touristen Thailand besuchen und für das gesamte Jahr werden mindestens 5 Millionen erwartet. Sie geht davon aus, dass chinesische Reisende die Zahl der ausländischen Touristen in Thailand bis 2023 auf mindestens 25 Millionen ansteigen lassen werden.