Chinesen investieren 100 Prozent mehr als im Vorjahr

Von: Redaktion DER FARANG | 31.10.19

BANGKOK: Die Zahl der Anträge chinesischer Unternehmen auf Steuervergünstigungen durch das Board of Investment (BoI) stieg in den ersten neun Monaten gegenüber dem Vorjahr um 100 Prozent auf 45 Milliarden Baht.

Laut der BoI-Generalsekretärin Duangjai Asawachintachit handelt es sich bei den meisten Projekten um Investitionen in Höhe von 6 bis 10 Milliarden Baht. Der Großteil entfalle auf Gummiverarbeitung und Reifenherstellung. Der Anstieg der BoI-Anträge sei hauptsächlich auf den anhaltenden Handelskrieg zwischen den USA und China zurückzuführen, der chinesische Unternehmen dazu zwinge, ihre Produktionsstätten in Länder in Südostasien, insbesondere nach Thailand, zu verlagern.

Das BoI hat jedoch sein Ziel von 750 Milliarden Baht für den Gesamtwert der Projekte, für die in diesem Jahr Steuervergünstigungen beantragt werden, beibehalten. Duangjai geht davon aus, dass im kommenden Jahr mehr ausländische Unternehmen in Thailand investieren werden, nachdem das Königreich bei 190 untersuchten Ländern vom 27. auf den 21. Rang auf der Liste der Weltbank bei Geschäftserleichterung aufgestiegen ist.