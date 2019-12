Von: Redaktion DER FARANG | 19.12.19

BANGKOK: In den ersten neun Monaten dieses Jahres wurden landesweit 9.427 Eigentumswohnungen im Wert von 35,98 Milliarden Baht an Ausländer übergeben.

Laut Vichai Viratkapan, Generaldirektor des Real Estate Information Center (REIC), war das gegenüber dem Vorjahr ein Zuwachs von 1,8 Prozent und beim Wert ein Minus von 5,8 Prozent. Die meisten der Eigentumswohnungen wurden bereits vor mehr als einem Jahr gebucht, so dass sich der starke Baht noch nicht auf den Kauf von Apartments durch Ausländer ausgewirkt hat. Ein Rückgang der Buchungen wird für das letzte Quartal dieses Jahres und in 2020 erwartet. Fast die Hälfte der Eigentumswohnungen wurden im Großraum Bangkok mit 4.653 Einheiten im Wert von 23,15 Milliarden Baht (plus 6,6% und minus 6,9%) abgesetzt. Als nächstes folgten die östlichen Provinzen mit 3.505 Einheiten im Wert von 8,94 Milliarden Baht, was einem Rückgang von 2,9 und 1,5 Prozent entspricht. Die Übertragung von Apartments in den nördlichen und südlichen Regionen ging um 16,7 bzw. 1,9 Prozent zurück (beim Wert minus 24,6% und 7%). Der gleiche Trend war auch im Nordosten mit einem Rückgang von 38,2 und 13,5 Prozent zu beobachten. Lediglich in der westlichen Region war ein starker Anstieg von 166 Prozent bei den Apartments bzw. 69 Prozent beim Wert zu verzeichnen, der vor allem auf einen niedrigeren Stand im Jahr zuvor zurückzuführen war.

Nach der Nationalität blieben Chinesen mit 57,6 Prozent sowohl im Jahr 2018 als auch in den ersten neun Monaten des Jahres 2019 die größte Käufergruppe von Eigentumswohnungen in Thailand. Es folgten Russen mit 6,2 Prozent im Jahr 2018 und 6,6 Prozent in diesem Jahr.