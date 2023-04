BANGKOK: Drei chinesische Staatsangehörige, die im Verdacht stehen, eine 22-jährige Landsfrau entführt, gefoltert und ermordet zu haben, bevor sie ihre Leiche letzte Woche in einem Kanal in Bangkoks Nachbarprovinz Nonthaburi entsorgt haben, sind am Donnerstag (30. März 2023) nach China zurückgekehrt, teilte das Metropolitan Police Bureau am Sonntag (2. April 2023) mit, einen Tag nachdem die Leiche der Studentin gefunden wurde.

Die Leiche von Jin Can wurde am Samstag (1. April 2023) in einem großen, regenbogenfarbenen Plastiksack in einem Kanal im Bezirk Bang Yai gefunden.

Die Studentin im dritten Studienjahr wurde gefoltert, bevor sie drei Tage vor dem Auffinden ihrer Leiche getötet wurde, so die Polizei.

Jin sei am Mittwoch um 01.30 Uhr aus einer Universität entführt worden, sagte Generalmajor Noppasin Poolsawat, stellvertretender Leiter der Behörde. Er nannte den Namen der Universität nicht.

Videoaufnahmen aus der Gegend, in der Jins Leiche gefunden wurde, zeigen, wie einer der drei Verdächtigen den regenbogenfarbenen Sack mit der Leiche aus einem Mazda-Fahrzeug trägt und ihn in den Kanal wirft.

Generalmajor Noppasin sagte, dass das Fahrzeug in Bangkok gemietet und von den Verdächtigen am Donnerstag an die Vermietungsagentur zurückgegeben worden sei.

Die drei Verdächtigen wohnten im Unterbezirk Bang Yai, zogen aber am Mittwoch (29. März 2023) um 15.00 Uhr aus ihrer Wohnung aus, informierte er.

Generalmajor Noppasin führte fort, dass die Verdächtigen am Donnerstag nach Chengdu, China, geflogen seien. „Die Ermittler sammeln Beweise, um Haftbefehle für die drei Verdächtigen zu erhalten“, fügte er hinzu.

Beamte der Polizeistation Bang Mae Nang sagten, dass die Entführer Jins Vater über ihren WeChat-Account kontaktiert und ein Lösegeld gefordert hätten.

„Die Entführer verlangten 500.000 Yuan [Anm. d. Red.: etwa 2,5 Millionen Baht] vom Vater des Opfers“, sagte die Polizei unter Berufung auf Informationen eines Universitätsdozenten.

„Der Vater hat das Geld nicht überwiesen, weil er verwirrt war“, so die Beamten.

Seitdem er die Lösegeldforderung erhalten hatte, versuche er verzweifelt, seine Tochter zu erreichen, hieß es.