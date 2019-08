Von: Redaktion DER FARANG | 20.08.19

KOH CHANG: Die Koh Chang als eine der größten Inseln des Landes im Golf von Thailand wird zunehmend touristisch erschlossen. Weiße Sandstrände, Korallenriffe zum Tauchen, Wasserfälle und der Dschungel sind Anziehungspunkte für Urlauber.

Bill Barnett vom C9 Hotelworks hat in seinem kürzlich erschienenen Koh Chang Tourism Market Review untersucht, was die Insel bewegt. Auf der Insel urlaubten im vergangenen Jahr 1,2 Millionen Gäste in 272 Tourismusbetrieben, die über 7.617 Zimmer verfügten.

Inländische Besucher bestimmen weiterhin den Markt, ähnlich wie in Hua Hin, und in den letzten zehn Jahren betrug der Anteil des Segments zwischen 59 und 71 Prozent. Bei den Besuchern aus Übersee ist das chinesische Festland in den letzten Jahren am schnellsten gewachsen. Weitere Top-5-Märkte sind Deutschland, Russland, Schweden und Großbritannien.

Die vielleicht größte Eintrittsbarriere für neue größere Hotels ist das Fehlen einer direkten Luftbrücke und die Abhängigkeit vom privat betriebenen Flughafen Trat. Im Besitz von Bangkok Airways, ähnlich wie in Koh Samui, fliegen Billigfluggesellschaften der Region die Koh Chang nicht an, und die meisten Besucher kommen über Land von Bangkok und dann mit der Fähre.

Der Boom hat zu einem deutlichen Anstieg der Neuentwicklungen größerer Hotels geführt, und in der Realität werden bekannte Marken in naher Zukunft auf der Insel erscheinen. Koh Chang unterscheidet sich nicht von Koh Tao und Koh Phangan, es sind tropische Außenposten, die wahrscheinlich schon bald von einer größeren Entwicklungswelle erfasst werden, da sie Sonne, Sand und Meer bieten.