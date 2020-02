Chinesen benötigen Gesundheitsattest bei der Einreise

BANGKOK: Touristen aus der Volksrepublik China, die nach Thailand einreisen möchten, müssen neu ein ärztliches Attest bei der Einreise vorlegen, mit dem bescheinigt wird, dass sie gesund und frei von einer Coronavirus-Infektion sind. Die Maßnahme wurde von der thailändischen Regierung ergriffen, nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am 1. Februar einen internationalen Notstand wegen des Coronavirus ausgerufen hat.

Offiziell spricht die WHO von einem „Notfall für die öffentliche Gesundheit von internationalem Ausmaß“ (PHEIC). Das Ausrufen eines PHEIC ist das äußerste Mittel, das die WHO besitzt. Als solchen versteht die WHO ein „außergewöhnliches Ereignis“, bei dem die Ausbreitung einer Krankheit über mehrere Staaten droht. Die Situation müsse „ernst, ungewöhnlich und unerwartet“ sein und unmittelbare international koordinierte Gegenmaßnahmen erfordern. Diese Kategorisierung hat die WHO 2005 beschlossen als Reaktion auf die länderübergreifende Verbreitung der Erreger SARS und H5N1 in den Jahren davor.

Mit der Erklärung einer internationalen Notlage werden in der Regel mehr finanzielle und andere Ressourcen freigegeben. Sie kann aber auch dazu führen, dass der Reiseverkehr und Handel eingeschränkt werden.