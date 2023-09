Von: Björn Jahner | 06.09.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Reisebüros in China haben sich positiv über die Politik der neuen Regierung geäußert, chinesischen Touristen für einen begrenzten Zeitraum kostenlose Visa zu gewähren, teilte die Association of Thai Travel Agents (ATTA) am Dienstag (5. September 2023) mit.

In der vergangenen Woche hatte die ATTA Premierminister Srettha Thavisin gefragt, ob seine Politik der „kostenlosen Visa“ für chinesische Touristen bedeute, dass chinesische Besucher ohne Visum einreisen könnten oder ob lediglich die Gebühr für die Beantragung eines Visums entfalle.

Nach der Klarstellung des Premierministers, dass die Politik es Chinesen erlauben wird, mit nur einem Reisepass nach Thailand einzureisen, leitete der Präsident der ATTA, Sisdivachr Cheewarattanaporn, die Nachricht an Reisebüros in China weiter, die sich zuversichtlich zeigten, dass die Politik mehr chinesische Touristen nach Thailand locken würde.

„Wir haben in den ersten acht Monaten dieses Jahres etwa 2,2 Millionen chinesische Touristen empfangen, was es unwahrscheinlich machte, dass wir das (von der thailändischen Tourismusbehörde) gesetzte Ziel von 5 Millionen chinesischen Touristen in diesem Jahr erreichen könnten“, sagte er.

„Mit Hilfe der Politik der Visabefreiung könnte es nun aber möglich sein, das Ziel zu erreichen, vorausgesetzt, es kommen mehr als 700.000 chinesische Besucher pro Monat“, so der ATTA-Präsident.

Er schätzte, dass die visumfreie Einreise ab Oktober für einen Zeitraum von drei oder sechs Monaten eingeführt werden könnte, wies aber darauf hin, dass die Politik idealerweise für sechs Monate eingeführt werden sollte, um das chinesische Neujahrsfest im Februar nächsten Jahres abzudecken, wenn viele Chinesen voraussichtlich ins Ausland reisen werden.

Es sei jedoch wahrscheinlicher, dass sich die Regierung für einen dreimonatigen Zeitraum entscheide, um die Politik zu testen und ihre Auswirkungen zu untersuchen und sie dann später zu verlängern, sagte er.

Der Verband der thailändischen Reisebüros (TTAA) bezweifelt jedoch, dass die Politik die Zahl der chinesischen Touristen schnell wieder auf das Niveau von vor der Pandemie zurückbringen wird.

Der Präsident der TTAA, Charoen Wang-ananon, sagte zuvor, dass China derzeit unter einem wirtschaftlichen Abschwung leide, der die Pläne vieler Chinesen, ins Ausland zu reisen, durchkreuzen könnte.

„Außerdem führt die chinesische Regierung immer noch Kontrollmaßnahmen für Reisende durch, sowohl direkt als auch indirekt“, sagte er.

Die neue Regierung brauche daher mehr Anreize als nur die Visabefreiung, die auch auf allen potenziellen Märkten umgesetzt werden müsse, fügte er hinzu.