Chinese randaliert am Don Mueang Airport

Von: Björn Jahner | 12.08.23

BANGKOK: Polizeibeamte am internationalen Flughafen Don Mueang wurden von Netizens kritisiert, weil sie nicht gegen einen aggressiven chinesischen Touristen vorgingen, der am Mittwochabend (9. August 2023) auf dem Flughafen in Bangkok einen Aufruhr verursachte.

Auf der Facebook-Seite „Yak Dung Diew Jad Hai“ wurde am Donnerstag (10. August 2023) ein Videoclip des Vorfalls gepostet, in dem zu sehen ist, wie der Mann die Beamten am internationalen Terminal anschreit, nachdem ihm nicht erlaubt wurde, ein Flugzeug nach China zu besteigen.

In dem Beitrag heißt es, dass die Fluggesellschaft am Mittwoch gegen Mitternacht eine Änderung des Gates für den Flug angekündigt hatte, was den Touristen verärgerte. Später soll der Flugkapitän ihm das Einsteigen verboten haben, was ihn noch mehr verärgerte und dazu führte, dass er die Flughafenbeamten anschrie.

Auf dem Video ist zu sehen, wie drei Polizeibeamte auf den Mann zugehen und versuchen, ihn zu beruhigen. Der Mann reagierte jedoch aggressiv und versuchte die Beamten mit einem Skateboard zu schlagen, das er bei sich trug. Die Konfrontation dauerte einige Minuten, bevor der Tourist schließlich abgeführt wurde.

Nachdem der Clip online ging, kommentierten mehrere Internetnutzer, dass die Polizeibeamten, anstatt ihn einzukreisen, sofort auf den Mann hätten zustürmen und ihn zurückhalten sollen, da er eine Gefahr für andere Passagiere darstellte.

„Wie können Polizeibeamte nur so unentschlossen sein?“, fragte ein Internetnutzer.

„Es sind drei gegen einen. Sie hätten das schon früher regeln können“, fügte ein anderer hinzu.

Eine Nachrichtenquelle berichtete, dass es sich bei dem Touristen um einen 45-jährigen Chinesen handelte. Nach Verhandlungen mit der Fluggesellschaft wurde ihm ein Ticket nach China ausgestellt, mit dem er das Land am Donnerstag verließ.