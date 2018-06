NONTHABURI: Ein chinesischer Tourist ist beim Diebstahl in einem Tempel in Nonthaburi erwischt worden.

Der 33-Jährige legte eine schwarze Tasche auf die Spendenbox im Wat Sangkhathan im Bezirk Bang Phai. Im Boden der Tasche war ein Schlitz. Durch den Schlitz senkte der Urlauber ein Stück Metall, das doppelseitig mit Kleber bedeckt war. So war er in der Lage, die in der Spendenbox befindlichen Banknoten herauszuziehen. Tempel-Besucher wurden misstrauisch, weil der Ausländer so lange Zeit an der Box verbrachte und mehrmals wiederkam. Als er angesprochen wurde, rannte er davon. Die Polizei wertete Überwachungskameras aus und nahm den Chinesen fest. Beamte sagten, sie hätten diese Methode des Diebstahls noch nicht gesehen und warnen alle Organisationen mit ähnlichen Spendenboxen. Der Dieb war im Besitz von 18 Metallstreifen und 30.000 Baht. Er gab zu, an vielen Orten in Thailand gestohlen zu haben.