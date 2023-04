In dieser Box wurde das chinesische Opfer aus seiner Condo-Wohnung entführt. Foto: Thai Rath

BANGKOK: Das thailändische Nachrichtenportal Thai Rath berichtet über die Entwicklungen im Fall eines 33-jährigen Chinesen, der aus einer luxuriösen Eigentumswohnung im Lumphini-Viertel in Bangkok entführt wurde.

Wang Nanfeng wurde in eine große Plastikbox gesteckt und nach Prachuap Khiri Khan in Südzentralthailand gebracht, wo er in einem Resort gegen Lösegeld festgehalten wurde.

Seine Freunde und Familie wurden nach Drohungen um 3,93 Millionen Baht erpresst.

Wang wurde aus der Sindhorn Residence in der Withayu oder Wireless Road im Stadtzentrum von Bangkok entführt.

Die Polizei unter der Leitung des stellvertretenden Stadtpolizeichefs Generalmajor Noppasin Phoonsawat hat vier Männer und zwei Frauen festgenommen.

Eine von ihnen ist eine 24-jährige Frau namens Petchlada S. oder „Nampetch“, die an der Wahl zur „Miss Grand Suphanburi 2020“ teilgenommen hatte.

Mehrere Autos und der Plastikbehälter sowie 2,3 Millionen Baht in bar wurden sichergestellt.

Ein Teil der Entführung wurde von der Videoüberwachung der Wohnung des Mannes aufgezeichnet.

Die Verdächtigen wurden auf der Lumphini Police Station, in dessen Zuständigkeitsbereich sich die Tat ereignete, getrennt befragt.