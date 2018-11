Von: Redaktion DER FARANG | 10.11.18

PATTAYA: Erneut ist ein chinesischer Urlauber von einem angeblichen Beamten zu einem Bußgeld von 4.000 Baht verurteilt worden, weil er im Hafen Bali Hai Abfall auf der Straße entsorgt hatte.

Eine Gruppe chinesischer Touristen berichtete den Vorfall am Freitagmorgen gegen 2 Uhr auf der Polizeiwache an der Soi 9. Sie sagten, dass ein Mann, der sich ihnen als Beamter vorgestellt hatte, eine Geldstrafe von 4.000 Baht gefordert hatte, zahlbar an Ort und Stelle. Später bemerkten sie ein Schild, das besagte, die Geldstrafe für Müllentsorgung betrage 2.000 Baht. Die Bezahlung müsse auf einer Polizeistation erfolgen. Die Chinesen glauben, sie seien betrogen worden von einem Mann, der keine Uniform getragen habe. Die Polizei ermittelt. Der Fall ist einer von vielen, die in letzte Zeit den Zorn von Touristen auf sich gezogen haben.