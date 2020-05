Chinas Staudämme tragen zur Dürre bei

Von: Redaktion DER FARANG | 26.05.20

THAILAND: Forscher befürchten, dass chinesische Staudämme in diesem Jahr einen Großteil des Mekong-Wassers zurückhalten werden und die Dürre im Nordosten Thailands, in Laos, Kambodscha und Vietnam verschlimmern werden.

Laut einer Forschergruppe in den Vereinigten Staaten gibt es zwar keinen direkten Zusammenhang zwischen der Dürre in den nördlichen Provinzen Thailands und Chinas Staudämmen, aber die Zurückhaltung des Wassers in China hat zur Dürre in den Provinzen beigetragen. „Wir sagen nicht, dass Staudämme in China die Dürre in der thailändischen Provinz Khon Kaen und in Vietnam verursachen; was wir sagen, ist, dass China die Dürre im unteren Mekong-Mainstream verschlimmert", erklärt Brian Eyler, Programmdirektor für Südostasien am Stimson Centre und Autor des Buches „Die letzten Tage des mächtigen Mekong".

Er warnt thailändische Investoren, die mit hohen Gewinnerwartungen in den Xayaburi-Staudamm am Mekong in Laos investieren, denn die Betriebskapazität des Staudamms sei der Gnade Chinas ausgeliefert, das Staudämme im oberen Mekong betreibt. Auch Einkaufszentren in Thailand könnten sich nicht auf die Beständigkeit der Stromversorgung aus den Staudämmen in Laos verlassen. China hat elf Staudämme im oberen Mekong gebaut und plant den Bau von acht weiteren Talsperren.