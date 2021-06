BANGKOK: Die erste Million Dosen des Sinopharm-Impfstoffs, der von der Chulabhorn Royal Academy (CRA) beschafft wurde, ist am Sonntag aus Peking in Bangkok eingetroffen.

Der Impfstoff wird zur Behörde für medizinische Wissenschaften geschickt, um seine Wirksamkeit und Sicherheit zu testen, was zwei Tage in Anspruch nehmen wird. Danach wird Sinopharm an die Krankenhäuser verteilt, die von der CRA für Impfungen ausgewählt wurden. Sie sollen diesen Freitag beginnen, teilte CRA-Generalsekretär Dr. Nithi Mahanonda in seinem Facebook-Post am Sonntagmorgen mit.

Sinopharm ist neben Sinovac und AstraZeneca der dritte Impfstoff in Thailand. Wie Sinovac, der ebenfalls in China produziert wird, ist Sinopharm ein inaktivierter Virusimpfstoff und von der Weltgesundheitsorganisation zugelassen. Bis heute wurden mehr als 65 Millionen Dosen des Impfstoffs in 57 Ländern an Menschen ab 18 Jahren verabreicht. Der Impfstoff schützt Berichten zufolge zu 79 Prozent vor Covid-19-Symptomen und zu 79 Prozent vor einem Krankenhausaufenthalt. Zwei Dosen des Impfstoffs müssen im Abstand von 21 Tagen verabreicht werden.

Mehr als 17.000 Organisationen und Unternehmen haben den Impfstoff für rund 4,87 Millionen Mitarbeiter vorbestellt. Die erste Charge wird an Impfstellen für 5.199 Organisationen verteilt, die 476.682 Mitarbeiter abdecken. Sinopharm wurde von der CRA mit eigenen Mitteln gekauft, die Impfung ist also nicht kostenlos. Der Preis pro Impfung ist auf 888 Baht festgelegt und beinhaltet eine Krankenversicherung in Höhe von 30.000 Baht für jeden, der nach der Impfung negative Nebenwirkungen entwickelt. Die Versicherung zahlt bis zu einer Million Baht für jeden, der als direkte Folge der Impfung im Koma liegt oder stirbt.