Chinas Konjunkturmaßnahmen machen US-Anlegern Mut

Von: Redaktion (dpa) | 12.07.23

Der Alltag in Shanghai inmitten des CPC-Kongresses. Foto: epa/Alex Plavevski

NEW YORK: Der US-Leitindex Dow Jones Industrial ist am Dienstag im Aufwind geblieben. Börsianer verwiesen auf die jüngsten chinesischen Konjunkturmaßnahmen als Antrieb. Etwas gedämpft wurde die Stimmung von Rezessionsängsten sowie Warnungen vor steigenden und länger anhaltend hohen Leitzinsen in den USA.

Der Leitindex gewann 0,93 Prozent auf 34.261,42 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,67 Prozent auf 4439,26 Zähler nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,49 Prozent auf 15.119,06 Punkte zu.

Am Vortag war bekannt geworden, dass China dem angeschlagenen Immobilienmarkt des Landes stärker unter die Arme greifen will. Konkret geht es dabei um die Stundung von Immobilienkrediten. Damit soll ermöglicht werden, im Bau befindliche Immobilienprojekte zu Ende zu führen. Darüber hinaus könnte es nach Medienberichten weitere Stützungsmaßnahmen geben.