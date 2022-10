Chinas Kommunisten regieren praktisch ohne Frauen

Von: Redaktion (dpa) | 20.10.22

PEKING: «Frauen tragen die Hälfte des Himmels», so lautet ein bekanntes Zitat von Mao Tsetung. Der chinesische Staatsgründer (1893-1976) wollte damit zum Ausdruck bringen, dass Frauen und Männer in der Volksrepublik gleichberechtigt sind. Allerdings hat sich diese Idee in den obersten Rängen der Kommunistischen Partei auch fast ein halbes Jahrhundert nach Maos Tod noch nicht durchgesetzt.

Chinas politische Machtelite besteht auch heute fast ausschließlich aus Männern. Unter den sieben Mitgliedern im mächtigen Ständigen Ausschuss des Politbüros ist keine Frau. Im Politbüro mit seinen 25 Mitgliedern sitzt nur eine einzige: Sun Chunlan. Doch die 72-Jährige wird wohl in Rente gehen.

Unklar ist, ob im neuen Politbüro, das nach dem Ende des Parteikongresses an diesem Wochenende erstmals zusammenkommen soll, eine Frau nachrückt. Dem China-Institut Merics in Berlin zufolge machen Frauen weniger als ein Drittel der Parteimitglieder aus. Weniger als acht Prozent der Führungspositionen sind weiblich besetzt.