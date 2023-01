Von: Redaktion (dpa) | 17.01.23

PEKING: Chinas Bevölkerung ist im vergangenen Jahr erstmals seit Jahrzehnten geschrumpft.

Am Ende des abgelaufenen Jahres habe das bevölkerungsreichste Land der Welt 1,411 Milliarden Einwohner gehabt und damit rund 850.000 weniger als ein Jahr zuvor, teilte das Statistikamt in Peking am Dienstag mit.