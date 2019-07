Chinas Automarkt im Juni mit erstem Plus nach einem Jahr der Flaute

Von: Redaktion DER FARANG | 08.07.19

PEKING (dpa) - Chinas Automarkt hat zum ersten Mal seit Beginn der Absatzflaute vor einem Jahr wieder zugelegt.



Im Juni seien mit 1,8 Millionen Fahrzeugen 4,9 Prozent mehr Pkw an Kunden verkauft worden als im Vorjahresmonat, teilte der Branchenverband China Passenger Car Association (PCA) am Montag in Peking mit. Zuvor war der Markt laut PCA-Daten zwölf Monate lang auf dem Rückzug gewesen. Das Plus im Juni liegt auch an den schwachen Vergleichswerten.

China ist für die deutschen Autobauer BMW, Daimler sowie Volkswagen und dessen Tochter Audi der wichtigste Einzelmarkt. Vor einem Jahr hatte der Zollstreit zwischen den USA und China die Autokäufer im Land verunsichert, die sich seitdem eher zurückhalten. Außerdem wächst die chinesische Wirtschaft nicht mehr so rasant wie in den Vorjahren. Zu den vom PCA erfassten Daten zählen Limousinen, SUVs und kleinere Nutzfahrzeuge.