China verweigert BuzzFeed-Journalistin neues Visum

Von: Redaktion DER FARANG | 23.08.18

PEKING (dpa) - China hat einer Journalistin des US-Portals BuzzFeed die Verlängerung ihres Visums verweigert. Megha Rajagopalan teilte am Mittwoch über den Kurznachrichtendienst Twitter mit, dass die Behörden ihr im Mai keine neue Aufenthaltserlaubnis ausgestellt hätten und sie deshalb nicht länger aus China berichten könne.

Ein klarer Grund, warum das Visum nicht verlängert wurde, sei nicht genannt worden. In den sechs Jahren, in denen Rajagopalan in China als Journalistin tätig war, hat sie auch immer wieder über die sich verschlechternde Menschenrechtslage geschrieben. Zuletzt berichtete sie mehrfach über die Verfolgung von Uiguren und anderer muslimischer Minderheiten.

Die Vereinigung der Auslandskorrespondenten in China (FCCC) nannte die Entscheidung der Behörden «sehr bedauerlich und inakzeptabel» und forderte eine Erklärung des chinesischen Außenministeriums.

Schon früher gab es Fälle, in denen ausländische Journalisten wegen kritischer Berichterstattung ausgewiesen oder um die Verlängerung ihres Visums bangen mussten. Zuletzt musste 2015 die französische Journalistin Ursula Gauthier das Land verlassen. Ende 2013 verweigert Peking zeitweilig gleich zwei Dutzend US-Journalisten auf einmal eine weitere Arbeitsgenehmigung.

China gehört laut der Organisation Reporter ohne Grenzen zu den Ländern mit den meisten inhaftierten Journalisten und Bloggern. In der Rangliste zur globalen Pressefreiheit liegt das Land auf Platz 176.