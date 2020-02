China spielt in Buriram

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 29.02.20

THAILAND: Wegen des Coronavirus-Ausbruchs trägt China seine kommenden zwei Spiele in der Qualifikationsrunde für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in der Chang Arena in Buriram aus.

Allerdings hinter verschlossenen Toren. Das Spiel gegen die Malediven wird am 26. März und das Match gegen Guam am 31. März ausgetragen.