China schlägt Südafrika

PARIS (dpa) - Deutschland steht bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen im Achtelfinale. Dank eines 1:0 (1:0)-Sieges von China über Südafrika am Donnerstag hat das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bereits vor dem letzten Spieltag mindestens Rang zwei in der Gruppe B sicher.

Vor rund 20 000 Zuschauern im Pariser Prinzenpark erzielte Ying Li (40. Minute) den einzigen Treffer. China dominierte vom Anpfiff weg, hatte im ersten Durchgang deutlich mehr Torgelegenheiten und hatte zwei Minuten nach der Führung durch Li die große Chance zum 2:0. Doch der Kopfball von Shanshan Wang prallte von der Latte nicht vollständig hinter die Torlinie. Im zweiten Durchgang beschränkten sich die Chinesinnen auf Konter, doch die Südafrikanerinnen konnten das nicht für sich nutzen.

Zum Abschluss der Gruppe B ist Südafrika am Montag in Montpellier Gegner der deutschen Nationalelf (18 Uhr). Spanien und China spielen zeitgleich in Le Havre.