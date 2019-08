China plant MilitÃ¤rparade zum 70. Geburtstag der Volksrepublik

Von: Redaktion DER FARANG | 29.08.19

PEKING (dpa) - China plant eine riesige Militärparade zum Geburtstag der Volksrepublik am 1. Oktober. Wie Chinas Staatsrat am Donnerstag mitteilte, soll die Heerschau noch größer ausfallen als die letzte Militärparade in Peking 2015. An der bis dahin größten Militärparade in der Geschichte der Volksrepublik waren damals mehr als 12.000 Soldaten, über 200 Militärflugzeuge und rund 500 gepanzerte Fahrzeuge beteiligt gewesen, um das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 70 Jahren zu feiern.

Bei der nun geplanten Parade am Platz des Himmlischen Friedens in Peking sollen auch bisher nicht in der Öffentlichkeit gezeigte Waffensysteme vorgestellt werden, teilte der Staatsrat weiter mit. Die Waffenschau richte sich aber ausdrücklich nicht gegen eine andere Nation.

Anlässlich des Gründungstages der Volksrepublik vor 70 Jahren sind weitere große Feierlichkeiten geplant. Chinas Präsident Xi Jinping will laut Mitteilung eine «wichtige Rede» halten.