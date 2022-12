PATTAYA: Bei den Ermittlungen der Polizei von Pattaya zur Zerschlagung eines illegalen Netzwerks, das mit mehreren chinesischen Geschäftsleuten in Verbindung steht, fahndet die Polizei nach einem weiteren chinesischen Verdächtigen, dessen Vermögen von über 70 Millionen Baht beschlagnahmt werden soll.

Der Verdächtige, bekannt als Yang Zhiguo, wird von der Polizei als Lieferant illegaler Drogen für den Club One Pattaya identifiziert, in dem sich Hunderte von Gästen Anfang des Jahres Drogentests entzogen. Der Besitzer des Clubs, Ku Aew, befindet sich immer noch in Polizeigewahrsam, da der Verdacht besteht, dass er den Ausweis eines anderen Thailänders benutzt hat, um seine wahre chinesische Staatsangehörigkeit zu verschleiern.

Nach Aussage der Polizei habe Zhiguo dem Club die illegale Designerdroge „Happy Water“ geliefert. Das Provinzgericht Pattaya erließ gegen ihn einen Haftbefehl wegen Absprache mit mehr als zwei Personen zur Begehung eines schweren illegalen Drogendelikts, des Besitzes einer psychotropen Substanz für den Verkauf und der Entgegennahme von Vorteilen von Drogendelikten.

Zhiguo, von dem angenommen wird, dass er bereits aus Thailand geflohen ist, verwendete das Schwarzgeld für den Kauf einer Villa in Pattaya, wo er eine Immobilienfirma namens C&F 112 Property eröffnete, so die Polizei. Mit dem Geld veranstaltete der Verdächtige dann angeblich Drogenpartys im Club One Pattaya, in dem es bereits 2020 eine Razzia gab. Damals wurden 44 Personen wegen illegaler Drogen verhaftet. Die Diskothek ist damals noch „Bone Pattaya“.

Einer der Verdächtigen, Jetsada „Jack“ Suthichantra, gestand der Polizei, dass er illegale Drogen von Ku Aew erworben hatte. Die Ermittlungen ergaben später, dass Zhiguo der Drogenlieferant von Ku Aew war.

Am 1. Dezember ordnete das Gericht die vorübergehende Beschlagnahme von Zhiguos Vermögen im Wert von 70 Millionen Baht an. Zu diesem Vermögen gehören sein Haus im Wert von 20 Millionen Baht, Bargeld im Wert von 14 Millionen Baht, vier Eigentumswohnungen in Pattaya, ein Toyota Alphard und vieles mehr.

Vier Chinesen, von denen sich einer zu lange in Thailand aufgehalten hat, wurden in der Nachbarschaft des Verdächtigen angetroffen, so die Polizei. Sie werden ebenso wie zwei weitere mutmaßliche Beteiligte an der Scheinfirma des Verdächtigen überprüft.