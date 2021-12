Von: Björn Jahner | 30.12.21

BANGKOK: Das Ministerium für internationale Wirtschaftsangelegenheiten hat am Donnerstag eine Erklärung veröffentlicht, in der es heißt, dass die Eröffnung der China-Laos-Eisenbahn am 2. Dezember einen wichtigen Meilenstein für den Geschäfts- und Handelsaustausch zwischen ASEAN und China darstellt.

„Das Projekt hat dazu beigetragen, die wirtschaftliche Präsenz Thailands durch Handel, Tourismus, Diversifizierung der Wirtschaft und Zugang zur westlichen Region der größten Volkswirtschaft Asiens und zu den Verkehrsnetzen in ganz Eurasien zu stärken, die wirtschaftliche Entwicklung auf dem südostasiatischen Festland voranzutreiben und Laos von einem ‚landumschlossenen zu einem landverbundene‘ Konnektivitätszentrum der Region zu machen", heißt es in der Erklärung.

Das Ministerium erklärte, das Projekt ziele darauf ab, Logistikzentren, Industrieparks und Wirtschaftskorridore einzurichten, die die Projekte mit anderen Regionen mit hohem Potenzial wie dem Östlichen Wirtschaftskorridor (Eastern Economic Corridor, EEC) und dem Südlichen Wirtschaftskorridor (Southern Economic Corridor, SEC) verbinden und gleichzeitig die Verbesserung der grenzüberschreitenden Finanztransaktionen und des elektronischen Handels erleichtern.

Die Erklärung forderte die Wirtschaftsdiplomatie dazu auf, den politischen Diskurs auf die langfristigen Auswirkungen des Projekts zu lenken. Das Ministerium erklärte, dass thailändische Exportunternehmer von der Regierung unterstützt und gefördert werden sollten, um die Wirtschaft zu beleben und das Land zu stärken.

„Mit dem Inkrafttreten der Regionalen Umfassenden Wirtschaftspartnerschaft (RCEP) im Januar 2022 werden sich die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen China und der ASEAN voraussichtlich intensivieren. Thailand wird seine wirtschaftliche Präsenz in der Region nur dann verbessern können, wenn es eine wichtige Rolle bei der Unterstützung von Wachstum und Integration und der Stärkung der makroökonomischen Stabilität in der Region spielt. Dies wiederum kann durch die proaktive Einbindung aller Partner in die Schaffung belastbarer Wertschöpfungsketten, die Übernahme internationaler Standards und die Förderung der wirtschaftlichen Kompatibilität innerhalb der Region und darüber hinaus erreicht werden“, heißt es in der Erklärung.