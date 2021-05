China lässt Landsleute in Thailand impfen

BANGKOK: In Thailand lebende chinesische Staatsbürger werden im Rahmen der globalen Kampagne Chinas zur Impfung seiner im Ausland lebenden und arbeitenden Staatsbürger geimpft.

China hat kürzlich 500.000 Impfdosen gespendet, und Thailand hat im Gegenzug zugestimmt, chinesische Staatsbürger zu impfen. Yang Xin von der chinesischen Botschaft sagte, dass Pekings „Spring Sprout"-Programm Zehntausenden von Chinesen im Land zugutekommen würde. Schätzungsweise 150.000 chinesische Staatsbürger leben in Thailand.

China hat bisher sechs Millionen Impfstoffdosen in das Land geliefert. Die thailändische Regierung hat gesagt, dass sie Thais impfen wird, bevor sie Ausländer impft, unabhängig von Risikofaktoren oder Alter. Bis zum Ende des Jahres sollen 70 Prozent der Bevölkerung geimpft werden.

In der Innenstadt von Bangkok stand am Donnerstag ein chinesischer Freiwilliger mit einer weißen Maske, einem Schild und blauen Handschuhen vor einem roten Banner mit der Aufschrift „Spring Sprout Action", flankiert von den Flaggen Chinas und Thailands in einem Impfzentrum. Ein Dutzend Menschen wartete auf eine flüchtige medizinische Untersuchung, während in einem anderen Raum Krankenschwestern, begleitet von einem Übersetzer, die in China hergestellten Sinovac-Impfungen verabreichten.

Laut Natapanu Nopakun, stellvertretender Sprecher des Außenministeriums, gibt es rund 1,3 Millionen legale Wanderarbeiter in Bangkok und Umgebung und mehr als 1 Million illegale im ganzen Land. Das Arbeitsministerium will auch sie impfen, weil ihre hohe Mobilität ein Risikofaktor für die Eindämmung von Infektionen ist.

Weitere 200.000 Ausländer - aus Australien, Japan, Europa, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern - sind meist Fachkräfte und Rentner. Im Moment können sie sich nur gegen Covid-19 impfen lassen, wenn sie nach Übersee reisen, und müssten bei ihrer Rückkehr mit langwierigen und teuren Quarantänen rechnen.

Gruppen, die in Thailand lebende Amerikaner vertreten, schickten letzte Woche einen Brief an den US-Außenminister Antony Blinken, in dem sie die Regierung aufforderten, einige der Millionen unbenutzter Impfdosen, die in den USA verfügbar sind, zur Verfügung zu stellen, um amerikanische Bürger in Thailand zu impfen.