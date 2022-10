Von: Björn Jahner | 03.10.22

BANGKOK: Anlässlich des 73. Jahrestages der Gründung der Volksrepublik China hat China engere Beziehungen zu Thailand und eine engere Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum angekündigt.

Der chinesische Botschafter in Thailand Han Zhiqiang kündigte am 26. September 2022 im Shangri-La Hotel auf der Veranstaltung „Celebrating the 73rd Anniversary of the Founding of the People's Republic of China” die Stärkung der Zusammenarbeit innerhalb der asiatisch-pazifischen Region auf dem bevorstehenden Treffen der Wirtschaftsführer der APEC im November an.

Bei der Veranstaltung im Shangri-La Bangkok Hotel wurde eine Videopräsentation über die langjährigen Beziehungen zwischen Thailand und China gezeigt, in der die Zusammenarbeit im Kampf gegen Covid-19 sowie die wirtschaftlichen, militärischen, landwirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen hervorgehoben wurden. Unter den Gästen befanden sich der Sprecher des Repräsentantenhauses Chuan Leekpai und Dhanin Chearavanont, Senior Chairman der Charoen Pokphand Group, sowie Politiker der Regierungskoalition und der Oppositionsparteien.

Chuan sagte nach der Veranstaltung gegenüber der Presse, dass die internationale Gemeinschaft China als einen wichtigen Akteur bei der Lösung globaler Krisen, einschließlich des anhaltenden Konflikts in Osteuropa, betrachte.