Von: Redaktion DER FARANG | 09.09.20

BANGKOK: Das Verteidigungsministerium dementierte am Mittwoch Berichte amerikanischer Amtskollegen, wonach die chinesischen Streitkräfte die Einrichtung eines militärischen Außenpostens in Thailand erwägen.

In einem dem US-Kongress vorgelegten Pentagon-Bericht wird behauptet, China versuche, durch die Eröffnung von Stützpunkten in Thailand und anderen asiatischen Ländern ein logistisches Netzwerk in Übersee aufzubauen. Der Bericht wurde vom Sprecher des thailändischen Verteidigungsministeriums und von der chinesischen Botschaft in Bangkok als unglaubwürdig zurückgewiesen. „Nein, wir haben keine Politik, die es ausländischen Militärs erlaubt, eine Basis in Thailand einzurichten", betonte Generalmajor Kongcheep Tantravanich. Er sagte weiter, es habe nie eine Diskussion über die Einrichtung einer Basis in Thailand mit China - oder den USA - gegeben.

Nach Einschätzung des Pentagons hat China Myanmar, Thailand, Singapur, Indonesien, Pakistan und andere Länder Zentralasiens und Afrikas für seine militärlogistischen Einrichtungen im Ausland „wahrscheinlich in Erwägung gezogen". „Ein globales militärisches Logistiknetzwerk der chinesischen Volksbefreiungsarmee könnte die militärischen Operationen der USA stören und Flexibilität bieten, um offensive Operationen gegen die USA zu unterstützen", warnte der Bericht.

Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges und des Vietnamkriegs waren die USA mit sieben Luftwaffenstützpunkten in Thailand vertreten. Mehr als 27.000 amerikanische Soldaten und 300 Flugzeuge waren in Thailand stationiert.