China ehrt Prinzessin Sirindhorn

Written by: Redaktion DER FARANG | 30/09/2019

BANGKOK/PEKING: Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn ist am Sonntag von Präsident Xi Jinping anlässlich des 70. Jahrestages der Gründung der Volksrepublik China in der Halle des Volkes in Peking mit der Medaille der Freundschaft ausgezeichnet worden, Chinas höchste staatliche Ehrung für Ausländer.

Prinzessin Sirindhorn gehört zu den sechs Ausländern, die die Medaille der Freundschaft für ihre Beiträge zur Unterstützung der sozialistischen Modernisierung Chinas, zur Förderung des Austauschs und der Zusammenarbeit zwischen China und dem Ausland sowie zur Wahrung des Weltfriedens erhalten haben. Der chinesische Präsident sagte, mit der Zeremonie würden Beiträge zur Förderung des Austauschs und der Zusammenarbeit zwischen China und den anderen Ländern gewürdigt. Prinzessin Sirindhorn bezeichnete die verliehene Medaille als eine wichtige Erfahrung in ihrem Leben. Sie merkte an, die Zusammenarbeit zwischen Thailand und China im Bildungsbereich habe Thailand neue Chancen eröffnet. Heute würden thailändische Studenten nach China geschickt zu Kursen insbesondere in Naturwissenschaften und Technologie.