CHIANG RAI: Die nordthailändische Provinz Chiang Rai wurde am Donnerstagmorgen (21. September 2023) von insgesamt vier leichten Erdbeben erschüttert, wobei das stärkste eine Magnitude von 3,6 auf der Richterskala aufwies. Laut der Abteilung für Erdbebenbeobachtung des Thailändischen Meteorologieministeriums wurden zum Glück keine Berichte über Schäden oder Verletzte gemeldet.

Das erste Erdbeben, mit einer Stärke von 3,6 auf der Richterskala, ereignete sich um 00.45 Uhr im Tambon Dong Mada im Bezirk Mae Lao, in einer Tiefe von zwei Kilometern unter der Erdoberfläche. Die Erschütterungen waren in den Bezirken Mae Lao, Muang, Phan und Mae Suai in Chiang Rai zu spüren.

Nur 38 Sekunden nach dem ersten Beben wurde ein zweites Erdbeben mit einer Magnitude von 1,9 und einer Tiefe von 3 Kilometern unter der Erde im Gebiet von Tambon Chom Mok Kaew im Bezirk Mae Lao registriert.

Das dritte Beben, mit einer Stärke von 0,9 und in einer Tiefe von 4 Kilometern unter der Erdoberfläche, ereignete sich um 3.00 Uhr morgens im Gebiet von Tambon Chom Mok Kaew in Mae Lao.

Schließlich wurde um 3.18 Uhr ein viertes Beben mit einer Stärke von 1,8 und einer Tiefe von 2 Kilometern im Gebiet von Tambon Dong Mada in Mae Lao verzeichnet.

Glücklicherweise wurden keine Berichte über Schäden oder Verletzungen infolge dieser Erdbeben gemeldet.