Chiang Rai United erstmals Fußballmeister

Von: Willi Schanz | 09.11.19

BANGKOK: Die vor der Saison beschlossene Reduzierung der Teams in der Thai League 1 von 18 auf 16 Vereinen hat sich ausgezahlt, denn so spannend war die Liga schon lange nicht mehr.

Die Entscheidung über die Meisterschaft fiel erst am letzten Spieltag. Da bei Punktgleichheit der direkte Vergleich und nicht das Torverhältnis zählt, wurde Chiang Rai United thailändischer Fußballmeister. Das Team hatte bei Buriram 0:0 gespielt und im eigenen Stadion die Isaan-Mannschaft 4:1 geschlagen.

Zum ersten Mal hat Buriram United seit neun Jahren weder den Titel in der Liga noch einen Pokal geholt. Meis­ter Chiang Rai ist direkt für die Asian Champions League (ACL) in der Gruppenphase qualifiziert. Buriram United als Vizemeister und der FA-Cup-Sieger Port FC müssen in die Qualifikation.

Abgestiegen sind Chiang Mai FC und Chainat FC. Da PTT Rayong sein Team aus der 1. Liga abmeldet hat, gab es in diesem Jahr nur zwei Absteiger. Die Vereinsführung von PTT Rayong hat beschlossen, kein Geld mehr in den Profifußball zu investieren. Man will sich nur noch um den Jugendfußball im Verein kümmern. Sollte Rayong jedoch wieder ein Team anmelden, müsste es in der 4. Liga (Regionalliga) beginnen.

Aufsteiger aus der Zweiten Liga sind BG Pathum United, Police Tero, die den direkten Wiederaufstieg geschafft haben, und mit Vorbehalt der Rayong FC, der erstmals in der 1. Liga spielt. Denn Sisaket FC hat wegen eines Sechs-Punkte-Abzugs bei der FIFA einen Einspruch laufen. Sollte diesem stattgegeben werden, würde Sisaket aufsteigen und nicht Rayong FC.