Chiang Mais Schweizer Club feiert 10-jähriges Jubiläum

Von: Björn Jahner | 17.01.22

CHIANG MAI: Am Samstag, 12. Februar 2022 lädt die Swiss Lanna Society (SLS) zu ihrer 10-jährigen Jubiläumsfeier ins Le Méridien Hotel Chiang Mai ein.

Jubifeier-Programm:

16.45 Uhr: Registrierung

17.30 Uhr: Begrüßung

17.45 Uhr: Apéro, spendiert von der Schweizer Botschaft

18.30 Uhr: Transfer zum Festsaal

18.50 Uhr: Ansprache der Schweizer Botschaft

Die Gäste dürfen sich auf viele leckere Schweizer Speisen und viele Überraschungen sowie ein unterhaltsames Abendprogramm freuen.

Der Teilnahmepreis beträgt 1.800 Baht für Nicht-Mitglieder (Kinder von 3–12 Jahre 900 Baht), SLS-Mitglieder und -Sponsoren werden per E-Mail über ihren Vorzugspreis informiert. Anmeldungen werden bis zum 31. Januar 2022 per E-Mail entgegengenommen.

Für Schweizer Thailand-Residenten in Hua Hin organisiert Lizzy „Hua Hin“ Ginsel einen Ausflug zur Teilnahme an der SLS-Jubiläumsfeier. Weitere Informationen und Anmeldung bis zum 22. Januar 2022 bei Lizzy per E-Mail.