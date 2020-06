Von: Björn Jahner | 28.06.20



CHIANG MAI: Der Chiang Mai Gate Market in der Bumrung Buri Road war kürzlich Ziel einer Überprüfung durch das Gesundheitsministerium.

Ein Team von Kontrolleuren nahm den populären Lebensmittelmarkt genauestens unter die Lupe, um sicherzustellen, dass alle vorgeschriebenen Hygiene- und Covid-19-Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. Die Delegation wurde vom Berater des Gesundheitsministeriums Nittipol Chainant angeführt, der im Anschluss seines Besuches erfreut bekanntgab, dass er bei seinem Kontrollbesuch keine gravierenden Mängel feststellen konnte. Gegenüber der Presse sagte Khun Nittipol, dass er in den letzten Wochen bereits zahlreiche Märkte in Chiang Mai kontrollierte hätte und dass er im Großen und Ganzen sehr zufrieden sei. Mängel wurden nur an einigen wenigen Orten festgestellt. Diese würden sich jedoch laut Khun Nittipol im Rahmen halten.