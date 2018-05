Von: Redaktion DER FARANG | 25.05.18

CHIANG MAI: Sintflutartiger Regen hat am Donnerstag in der Innenstadt zu schweren Überschwemmungen geführt.

Mehrere Straßen standen 20 bis 40 Zentimeter unter Wasser und zwangen die Besitzer von Ladenlokalen, ihre Waren auf höhere Ebenen zu bringen. Laut den Behörden hatten die Überschwemmungen um 3 Uhr morgens begonnen. Das Regenwasser stürzte vom Doi Suthep in die City, überflutete den Kanal Mae Kha und seine Arme, die in Gemeinden wie Sri Ping Muang, Nantharam und Fah Mai Pratu Kom überliefen. Zahlreiche Fahrzeuge blieben stehen, berichtet die „Nation“. Behörden ließen Sperrgitter aufstellen, um einen Straßenabschnitt in Fah Mai Pratu Kom zu schließen, und installierten Pumpen. Damit wurde das Wasser in den Kanal Mae Kha geleitet.