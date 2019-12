Von: Redaktion DER FARANG | 27.12.19

CHIANG MAI: Aus Sicherheitsgründen stellt der Flughafen Chiang Mai zu Silvester um 19 Uhr den Flugbetrieb ein.

Laut dem Flughafen-Generaldirektor Amornrux Choomsai Na Ayuthaya werden am 31. Dezember und 1. Januar 54 Flüge storniert und 37 weitere Flüge verschoben. So will der Airport vermeiden, dass in der Nacht zum neuen Jahr Laternen und Feuerwerk Flugzeuge gefährden. Der Flughafendirektor erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass die von Thais in Chiang Mai gerne erworbene „nam prik num“ - eine Chilipaste, die oft als Souvenir aus Chiang Mai mitgebracht wird - als flüssig gilt. An Bord des Flugzeugs sind daher nur Packungen mit weniger als 100 Millilitern der Paste zulässig.