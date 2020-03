Chiang Mai–Mae Sot mit Nok Air

Von: Björn Jahner | 21.03.20

THAILAND: Die thailändische Billigfluggesellschaft Nok Air bedient neu dreimal wöchentlich die Route zwischen Chiang Mai und Mae Sot.

Flug DD8650 startet am Chiang Mai International Airport um 06.10 Uhr und landet am Mae Sot Airport um 07.10 Uhr. Der Rückflug DD8651 erfolgt um 07.40 Uhr, Landung in Chiang Mai um 08.50 Uhr. Die Flugzeit beträgt in beide Richtungen eine Stunde.

Mehr erfahren Sie über die Webseite: Nok Air.