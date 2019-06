Von: Redaktion DER FARANG | 12.06.19

CHIANG MAI: Die Nimmanhaemin Road wurde für das Pilotprojekt für die Umwandlung Chiang Mais in eine Smart City ausgewählt. Das Projekt wird schätzungsweise 350 Millionen Baht kosten. Alle Freileitungs- und Kommunikationskabel werden unterirdisch verlegt, und gleichzeitig wird die Straße eine neue Wasserleitung erhalten, Fußwege werden verbessert und ein Videoüberwachungssystem installiert. Die Arbeiten sollen am 1. Oktober beginnen und innerhalb von 12 Monaten abgeschlossen sein.

Chiang Mai ist eine der sieben Städte in den Provinzen Phuket, Khon Kaen und Chonburi, die in der ersten Entwicklungsphase zu intelligenten Städten ausgebaut werden sollen. In der zweiten Phase sollen 30 weitere Städte in 24 Provinzen folgen.

Die Nimmanhaemin Road ist bekannt für ihre kulturelle Vielfalt mit schicken und trendigen Geschäften sowie traditionelleren Veranstaltungsorten. Es ist eine beliebte Touristenattraktion sowohl für thailändische als auch für ausländische Touristen. Warodom Peetakanont, Präsident der Handelskammer von Chiang Mai, sagte, dass die Unternehmer das Pilotprojekt begrüßen und einige von ihnen bereits Anpassungen an ihren Geschäften vorgenommen haben, um dem digitalen Zeitalter Rechnung zu tragen.