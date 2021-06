Foto: The Nation

CHIANG MAI: Die Provinzverwaltung will ihre eigene Version des Sandbox-Modells vorantreiben und sich am 1. August für geimpfte ausländische Touristen in vier Bezirken öffnen: Mae Rim, Mae Taeng, Doi Tao und Stadt Chiang Mai. Ab 15. Oktober soll die gesamte Provinz Ausländer ohne Quarantäne empfangen.

Die staatliche Tourismusbehörde wird den Vorschlag zur Wiedereröffnung von Chiang Mai dem Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) zur Genehmigung vorlegen. Das Sandbox-Programm der Provinz würde die Sightseeing-Touren ausländischer Touristen auf „versiegelte Routen" zu vorher genehmigten lokalen Attraktionen beschränken, Ausländer können nicht allein zu Ausflügen starten. Vor der Wiedereröffnung müssen mindestens 70 Prozent der Einwohner in den vier Bezirken, etwa 286.000 Menschen, bis Ende Juli geimpft sein. Die Gesamtbevölkerung von Chiang Mai beträgt 1,7 Millionen.

Laut Narong Tananuwat, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Komitees für wirtschaftliche Entwicklung der thailändischen Handelskammer im Norden, haben mehr als 800 lokale Betriebe, die für die Versorgung der Sandbox-Touristen vorgesehen sind, den Standard der Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) bestanden. Sobald das Programm startet, soll die Zahl der Flugpassagiere in Chiang Mai von derzeit 1.500 pro Tag auf 10.000 zunehmen. Und in den letzten fünf Monaten dieses Jahres werden bis zu 600.000 Touristen erwartet.

Ausländische Touristen müssen mindestens 14 Tage vor ihrer Ankunft vollständig geimpft worden sein und der Impfstoff, den sie erhalten haben, muss von ihren Herkunftsländern anerkannt sein. Außerdem müssen sie krankenversichert sein und die Tracking-App CM-Chana herunterladen. Diejenigen, die mit internationalen Direktflügen einreisen, müssen sich bei der Ankunft einem Covid-19-Test unterziehen, und Touristen müssen in SHA-zertifizierten Hotels übernachten.