Chiang Mai weltbeste Stadt für Radtouren

Von: Björn Jahner | 18.07.21

CHIANG MAI: Chiang Mai im thailändischen Norden wurde in einer Untersuchung der britischen Suchmaschine MoneyBeach zur weltbesten Stadt für unvergessliche Radtouren ernannt.

Das Studienergebnis beruht auf der Auswertung von Instagram-Daten. Laut MoneyBeach wird das soziale Netzwerk geradezu überflutet mit Fotos von Radfahrern, die unter dem Hashtag #ChiangMaiCycling geteilt werden.



Die MoneyBeach-Studie mit dem Titel „The World‘s Best Cities For A Beautiful Bike Ride, According to Instagram Data“ wurde am 2. Juni 2021 veröffentlicht und umfasst ein Ranking der 120 besten Touristendestinationen für Radfahrer. Anhand von Instagram-Daten wurde ermittelt, wie viele Bilder auf der Social-Media-Plattform unter Hashtags wie #(Stadtname)bybike, #(Stadtname)cycling und #cycle(Stadtname) geteilt wurden. Mit über 6.400 Fahrrad-Hashtags ist die Anzahl der geteilten Fotos aus Chiang Mai zwar deutlich geringer, als beim zweitplatzierten Miami, doch in Bezug auf ihre relativ niedrige Quadratkilometerzahl schafft es die nordthailändische „Rose des Nordens“ mit 161 Radfahrfotos pro Quadratkilometer auf den ersten Platz. Die atemberaubenden Berglandschaften und die hier im Vergleich zu anderen Landesteilen deutlich kühleren Temperaturen werden als die wichtigsten Gründe genannt, die zu einem regelrechten Boom der Radsportszene in Chiang Mai geführt haben.



Unter dem Hashtag #ChiangMaiCycling befinden sich überwiegend Bilder von Radsportlern, die sich der sogenannten „Inthanon Challenge“ stellten, bei der jedes Jahr Radfahrer aus aller Welt die 47 Höhenkilometer bis zum Gipfel des Doi Inthanon bezwingen. Mit 2.595 Meter über dem Meeresspiegel ist der Doi Inthanon Thailands höchste Erhebung. Für die MoneyBeach-Studie wurden über 350.000 stadtspezifische Fahrrad-Hashtags auf Instagram analysiert, um herauszufinden, welche Orte die meisten Radfahrfotos geteilt haben. Die Ergebnisse wurden dann in Relation zur Größe der Stadt (in qkm) gewichtet. Das Reiseziel mit den meis­ten aufgenommenen Bildern pro Quadratkilometer wurde dann zur besten Destination für unvergessliche Radtouren gekürt. Alle Daten entsprechen dem Stand vom Mai 2021.



Alle Ergebnisse der Studie sind unter nachfolgendem Link aufrufbar: www.moneybeach.co.uk/the-boardwalk/most-beautiful-cycling-cities.