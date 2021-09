Foto: The Nation

CHIANG MAI: Die Provinzverwaltung Chiang Mai wird in Kürze 60.000 Dosen des Covid-19-Impfstoffs von Moderna beziehen, die sie an Hochrisikogruppen sowie an Personen verteilt, die bisher keinen Zugang zu den von der Regierung angebotenen kostenlosen Impfungen erhalten haben.

Nach Aussage der Provinzverwaltung seien die Impfstoffdosen zu einem Preis von für 69,6 Millionen Baht – 1.160 Baht pro Dosis – gekauft worden. Sie sollen an die Bevölkerung verabreicht werden, sobald der Gesundheitsausschuss für übertragbare Krankheiten und der Gouverneur der Provinz Chiang Mai grünes Licht gegeben haben.

Zielgruppe für die Verabreichung des Moderna-Impfstoffs sind fünf Zielgruppen: Behinderte, Senioren über 70 Jahre, medizinisches Personal, das in abgelegenen Gebieten arbeitet, Arbeiter an vorderster Front und Lehrer.

Bevor die Massenimpfung mit dem Moderna-Präparat aufgenommen wird, sollen laut Provinzverwaltung erst noch Untersuchungen durchgeführt werden, um alle Personen zu registrieren, die dringend eine Erstimpfung benötigen.

Insgesamt hat Chiang Mai ein Budget in Höhe von 260 Millionen Baht für den Kauf von Impfstoffen zur Verfügung gestellt bekommen und kann weitere 370 Millionen Baht von der Regierung für zusätzliche Impfdosen in Form eines Darlehens beziehen, teilte die Provinzverwaltung gegenüber der Presse mit.