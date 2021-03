CHIANG MAI: Laut einem Bericht von IQAir war Chiang Mai am Sonntag die am meisten verschmutzte Stadt der Welt.

Die zehn Städte mit der höchsten Luftverschmutzung am Sonntag waren Chiang Mai, Dhaka, Yangon, Kabul, Delhi, Zagreb, Kalkutta, Wuhan, Kathmandu und Belgrad. Die Geo-Informatik und Space Technology Development Agency meldete am Samstag in Thailand 1.735 Feuer-Hotspots, von denen sich 570 in der Provinz Mae Hong Son, 278 in Chiang Mai und 193 in der Provinz Lampang befanden. Nach Angaben des Air Quality and Noise Management Bureau lagen am Sonntag die PM2,5-Werte (Partikel mit einem Durchmesser von weniger als 2,5 Mikrometern) bei bis zu 264 Mikrogramm pro Kubikmeter (μg/m3). Thailands Sicherheitsgrenzwert liegt bei 50μg/m3.