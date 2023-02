Foto: The Nation

CHIANG MAI: Die Feinstaubwerte (PM2,5) in Chiang Mai im Norden Thailands sind an fünf aufeinanderfolgenden Tagen über den sicheren Grenzwert hinaus gestiegen, teilten die Provinzbehörden am Sonntag (5. Februar 2023) mit.

Chiang Mais Gouverneur Nirat Pongsitthavorn teilte der Presse mit, dass die Konzentration von PM2,5-Feinstaub über den sicheren Wert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (μg/m3) gestiegen sei. Der Grund dafür sollen laut Gouverneur Nirat Waldbrände sein.

Die vom Pollution Control Department betriebene App Air4Thai meldete, dass die Luftqualität im Sri-Phum-Gebiet im Bezirk Mueang (Chiang-Mai-Stadt) am Sonntagmorgen bei 73μg/m3 lag. In Hang Dong im Bezirk Hot wurde eine Luftqualität von 90 µg/m3 gemessen.

Der sichere Wert für PM2,5 in Thailand ist auf 50μg/m3 festgelegt, obwohl die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ihn auf 12μg/m3 oder weniger festlegt. PM2,5 steht für Staubpartikel mit einer Größe von 2,5 Mikrometern oder weniger, die Menschen mit chronischen Lungenkrankheiten schwer beeinträchtigen können.

Gouverneur Nirat sagte, dass das Wettersatelliten-Überwachungssystem am Samstag (4. Februar 2023) mehrere Waldbrände im Doi-Inthanon-Nationalpark festgestellt habe. Er fügte hinzu, dass es dem Park zwar gelungen sei, das Feuer zu löschen, der Feinstaub aber aufgrund des angesammelten Rauchs noch immer in der Luft liege. Das Feuer beschädigte am Samstag 17 rai (fast 3 Hektar) des Waldes.

Am Sonntagmorgen wurden vier Hotspots in Waldreservaten im Bezirk Hot, einer im Bezirk Chom Thong und ein weiterer im Bezirk Om Koi festgestellt.

Die PM2,5-Belastung ist im Norden Thailands zu einem saisonalen Problem geworden, das hauptsächlich auf Waldbrände und das Abbrennen von Gestrüpp durch Landwirte zurückzuführen ist.