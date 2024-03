Von: Redaktion DER FARANG | 11.03.24

CHIANG MAI: In Chiang Mai ergreift die Regierung Maßnahmen gegen die gefährliche PM2.5-Luftverschmutzung. Gouverneur Nirat Pongsitthaworn setzt auf innovative Lösungen.

Gouverneur Nirat Pongsitthaworn machte am Sonntag darauf aufmerksam, dass die PM2.5-Luftverschmutzung in Chiang Mai teilweise durch westliche Winde verursacht wird, die Staub aus benachbarten Ländern herüberwehen. Fünf Distrikte entlang der Grenze – Mae Ai, Fang, Chiang Dao, Chai Prakan und Wiang Haeng – verzeichnen seit etwa einer Woche täglich hohe Schadstoffbelastungen.

Laut der Geo-Informatics and Space Technology Development Agency gibt es in Myanmar über 5.000, in Kambodscha über 1.000 und in Thailand 730 Hotspots. Im Vergleich zum Vorjahr hat Thailand somit weniger Feuerherde, da damals etwa 3.000 Brände gemeldet wurden. Die meisten Hotspots befinden sich in Waldgebieten, während Brände auf landwirtschaftlichen Flächen weitgehend unter Kontrolle gebracht wurden.

Um der Situation entgegenzuwirken, bietet die Regierung eine Belohnung von 10.000 Baht für Hinweise, die zur Festnahme der Verursacher führen. Zusätzlich werden Operationen mit künstlichem Regen durchgeführt, um die Luftverschmutzung zu bekämpfen.

Die PM2.5-Partikel sind besonders gefährlich, da sie tief in die Lunge eindringen und gesundheitliche Probleme verursachen können. Künstlicher Regen ist eine Methode, bei der bestimmte Chemikalien in die Atmosphäre gesprüht werden, um die Bildung von Regenwolken zu fördern und so Schadstoffe aus der Luft zu waschen.