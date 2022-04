Foto: The Nation

CHIANG MAI: Der Seuchenschutzausschuss von Chiang Mai hat die Covid-Beschränkungen gelockert und erlaubt den Alkoholkonsum in Restaurants und Songkran-Feiern.

Der Ausschuss erklärte jedoch, dass Kneipen und Bars geschlossen bleiben und das Wasserspritzen an Songkran verboten ist. Der Ausschuss erließ die Anordnung am Mittwoch, um die Beschränkungen zu lockern, nachdem Chiang Mai zum Pilot-Tourismusgebiet erklärt worden war.

Die erste Verordnung (Nr. 35/2565) trat am Freitag in Kraft und erlaubt den Alkoholkonsum in Restaurants bis um 23.00 Uhr sowie Auftritte von Bands mit nicht mehr als fünf Mitgliedern.

Die Restaurants müssen die Maßnahmen der SHA (Safety and Health Administration) und „Covid-Free Setting“ einhalten.

Mit der Anordnung wurde die unbefristete Schließung von Kneipen und Bars aufrechterhalten.

Die zweite Anordnung (Nr. 36/2565) erlaubt Veranstaltungen mit nicht mehr als 500 Personen in der Provinz, jedoch benötigen die Organisatoren eine Genehmigung des Seuchenkontrollzentrums der Provinz.

Die Organisatoren müssen außerdem die „Covid-Free Setting“-Maßnahmen einhalten, die vorschreiben, dass die Teilnehmer zunächst negativ auf Covid getestet werden und Gesichtsmasken tragen müssen.

Die dritte Verordnung (Nr. 37/2565) erlaubt Songkran-Feiern in der Provinz, allerdings darf ein Veranstaltungsareal nicht mehr als 500 Besucher zählen. Bei den Feiern müssen die Covid-Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden. Das Verspritzen von Wasser, das Beschmieren von Körpern mit nassem Pulver und Schaumpartys sind weiterhin verboten.