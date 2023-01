CHIANG MAI: Auf dem internationalen Flughafen Chiang Mai wurden am Donnerstag die ersten chinesische Touristen feierlich begrüßt, die per Direktflug aus Shanghai in der thailändischen „Rose des Nordens“ ankamen.

Nachdem Peking die Reisebeschränkungen nach der Pandemie gelockert hat, war dies der erste Direktflug aus der chinesischen Stadt mit 197 Personen an Bord.

Derzeit bieten fünf chinesische Fluggesellschaften Direktflüge in die nördliche Hauptstadt an.

Chiang Mais stellvertretender Gouverneur Weerapong Ritrort und Flughafendirektor Wijit Kaewsaithiam leiteten eine große Begrüßungszeremonie für die ankommenden Chinesen auf dem Flug HO1325 der Juneyao Airlines, die alle Willkommensgeschenke erhielt. Es war der erste Direktflug nach der Pandemie.

Nach Angaben des Flughafendirektors haben fünf Fluggesellschaften Direktflüge in Planung. Ab morgen würden täglich Flüge aus Shanghai sowie dreimal wöchentlich Flüge mit Spring Airlines aus Guangzhou angeboten. Weitere Flüge kämen aus Chendu, Peking und Shanghai.