CHIANG MAI: Am internationalen Flughafen Chiang Mai landete am Freitag in den Abendstunden ein Charterflug der südkoreanischen Billigfluggesellschaft Jeju Air mit 83 südkoreanischen Reisenden aus Incheon an Bord.

Bei der Reisegruppe soll es sich laut der thailändischen Tageszeitung „The Nation“ um die ersten internationalen Flugreisenden handeln, die seit der touristischen Öffnung Thailands am 1. November über den Chiang Mai International Airport ins Königreich eingereist sind.

Worapong Moochaotai, ein Berater des „Chiang Mai Tourism Council“, bestätigte der Presse, dass es sich um den ersten internationalen Flug handelte, der nach fast zweijähriger Abriegelung Thailands in Chiang Mai gelandet ist.

Die Reisegruppe verbringt nach Aussage von Khun Worapong einen Golfurlaub im Artitaya Golf & Resort Chiangmai in der Provinz Lamphun.

Supatcha Sawetiyaram, stellvertretender Vorsitzender der „Northern Golf Resort Association“, sagte am Donnerstag, dass sein Verband mit der „Ramkhamhaeng Hospital Group“ kooperiere, um eine „Golf Sandbox“ zu schaffen, die Golfliebhaber aus aller Welt nach Chiang Mai und Lamphun locken soll.

Er fügte hinzu, dass vier südkoreanische Fluggesellschaften – Jeju Air, Asiana Airlines, Korean Air und Jin Air – zwischen November und März nächsten Jahres 12.000 Menschen für einen Golfurlaub nach Chiang Mai und Lamphun bringen werden.

„Es wird erwartet, dass diese Golfer etwa 4.000 Baht pro Person und Tag ausgeben und der lokalen Tourismusbranche Einnahmen in Höhe von etwa 48 Millionen Baht bescheren werden“, sagte er. „Wir hoffen, dass wir in der nächsten Phase auch Touristen aus Malaysia und Singapur anziehen können.“