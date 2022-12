CHIANG MAI: Die „Rose des Nordens“, wie Chiang Mai auch genannt wird, hat ihren Spitzenplatz als beliebtes Reiseziel zurückerobert, nachdem die Zahl der täglichen Ankünfte im Dezember auf über 20.000 gestiegen ist.

Nattawut Ta-inta, der stellvertretende Direktor des Flughafens Chiang Mai, sagte kürzlich der Presse, dass der Flughafen nun täglich zwischen 18.000 und 20.000 Passagiere abfertigt; davon sind etwa 2.000 internationale Ankünfte.

Täglich landen in Chiang Mai rund 130 Inlandsflüge und etwa 20 internationale Flüge. Er sagte, 11 internationale Fluggesellschaften hätten ihren Flugplan von vor der Pandemie wieder aufgenommen, darunter Flüge aus Incheon und Busan in Südkorea, Hanoi, Danang und Ho-Chi-Minh-Stadt in Vietnam, Singapur, Luang Prabang in Laos, Taiwans Hauptstadt Taipeh, Hongkong, Yangon in Myanmar und der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur.

Er sagte, dass Chiang Mai vor dem Covid-19-Ausbruch im Jahr 2019 täglich etwa 35.000 Reisende empfing, von denen 30 Prozent Ausländer und der Rest Einheimische waren.

Nattawut fügte hinzu, dass vor der Pandemie 145 Inlandsflüge und etwa 90 Flüge täglich auf dem Flughafen landeten, darunter allein 14 aus China.

„Der Flughafen Chiang Mai hält die Slots für alle Fluggesellschaften bereit, die ihre Flüge wieder aufnehmen wollen. Sie müssen nur den Flughafen und die thailändische Zivilluftfahrtbehörde benachrichtigen“, sagte er.

„Seit kurzem fliegt Myanmar Airlines zweimal wöchentlich von Yangon nach Chiang Mai. Die Airline wird ihre Flüge schrittweise erhöhen“, fügte er hinzu.

Er rechnet damit, dass die Volksrepublik China im März ihre Grenzen öffnen wird, was chinesische Reisende dazu ermutigen könnte, nach Chiang Mai zurückzukehren. Er glaubt auch, dass ab Januar mehr Fluggesellschaften nach Chiang Mai fliegen werden.