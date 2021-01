Chiang Khan als Vorbild für sanften Tourismus

CHIANG KHAN: In Zusammenarbeit mit lokalen Behörden und Unternehmen will die Designated Areas for Sustainable Tourism Adminis­tration (DASTA) Chiang Khan in der Nordostprovinz Loei zu Thailands Vorzeigedestination für nachhaltigen Tourismus entwi­ckeln.

Das Chiang-Khan-Modell 2020-2027 umfasst die Entwicklung von 15 gemeinschaftsbasierten Tourismusprojekten und soll anderen Regionen im ganzen Land als Vorbild dienen, wie man mit sanften Tourismus Einkommen generieren und den Wohlstand fördern kann. Internationale Anerkennung erfährt das Projekt durch die Aufnahme der Provinz Loei mit Chiang Khan als Highlight-Reiseziel in die Rangliste der Top-100 Reisedestinationen für nachhaltigen Tourismus durch die in den Niederlanden ansässige Green Destinations Foundation und dem Veranstalter der ITB Berlin in Deutschland.



Zu den neuesten Attraktionen der Provinz gehört der gläserne Sky Walk auf dem Berg Pak Nam Hueang. Die Aussichtsplattform befindet sich im Umfeld der Buddha-Statue Phra Yai Phu Khok Ngiw und bietet einen atemberaubenden Panoramablick auf den Fluss Mekong und das thailändisch-laotische Grenzgebiet.