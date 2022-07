Cherng Talay erhält Glasterrasse

Von: Björn Jahner | 29.07.22

PHUKET: Im Unterbezirk Cherng Talay fand eine öffentliche Anhörung zu dem Bau eines gläsernen Skywalk statt, die vom Präsidenten der Phuket Provincial Administration Organisation (PPAO) – Rewat Areerob – und dem Cherng Talay Administrative Chief Officer – Manod Panchalard – geleitet wurde.

Der PPAO-Präsident teilte der Presse mit: „Die öffentliche Anhörung diente dem Meinungsaustausch und der Ideenbildung mit den Anwohnern und Geschäftsleuten in Cherng Talay. Die Vorschläge, Wünsche und Ideen der Anwohner und Geschäftsleute in dem Gebiet sollen mit in dem Umsetzungsentwurf berücksichtigt werden“, versicherte Khun Rewat.



Das Projekt wird nach Aussage des PPAO-Präsidenten auch keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt und den Alltag der Menschen in der Umgebung haben. „Die Glasterrasse am Surin Beach wird ein neues Wahrzeichen sein, das mehr Touristen nach Cherng Talay, Thalang und Phuket anziehen und die lokalen Einkommen erhöhen wird“, so Khun Rewat.



Der Entwurf wird laut dem PPAO-Präsidenten bis Dezember dieses Jahres abgeschlossen sein. Es wird erwartet, dass der Bau Ende dieses Jahres mit einem Budget von 139 Millionen Baht begonnen werden kann. Die Glasterrasse wird Touristen einen wunderschönen Panoramablick auf den Surin Beach und Cherng Talay ermöglichen.