Von: Redaktion DER FARANG | 23.09.22

NAKHON PATHOM: Einige Schulen in Nakhon Pathom haben am Donnerstag den Unterricht für einen Tag ausgesetzt, nachdem in einer Fabrik im Bezirk Nakhon Chai Si, Tambon Khun Kaew, Chemikalien ausgetreten waren. Ein unangenehmer Geruch breitete sich über ein weites Gebiet aus, auch in den benachbarten Bezirk Thawi Watthana.

Feuerwehrleute und Rettungskräfte aus dem Bezirk rückten zu der Fabrik aus, um die Arbeiter in Sicherheit zu bringen und das Leck zu schließen.

Offiziellen Angaben zufolge handelte es sich bei der Chemikalie um Indorama-Polyester, Schwefeldioxid, und das Leck stammte von einer undichten Ölspule in einer Maschine.

Die Mahidol-Universität in Tambon Salaya im Bezirk Buddha Monthon warnte ihre Studenten, in den Häusern zu bleiben und die ganze Zeit über Gesichtsmasken zu tragen, um mögliche Atemprobleme zu vermeiden. Sie riet Studenten und Mitarbeitern, bei Atemproblemen sofort einen Arzt aufzusuchen.