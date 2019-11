Chemische Rückstände in Waren aus China

Von: Redaktion DER FARANG | 02.11.19

Beamte des Ministeriums für Landwirtschaft und Genossenschaften informierten die Medien über den Fund. Foto: The Nation

CHIANG RAI: In 1.500 Proben von Gemüse und Früchten, die aus China zur Quarantänestation im Bezirk Chiang Saen geliefert wurden, wurden chemische Reststoffe gefunden.

Das sagte der stellvertretende Minister für Landwirtschaft und Genossenschaften, Mananya Thaiset, am Freitag nach einer Inspektion der Anlage und Tests. Das Ministerium hat die Aufgabe, Quarantänestationen zu überwachen. Sie haben keine Befugnis über die Einfuhren, sondern müssen die Food and Drug Administration (FDA) informieren.

Das Gesundheitsministerium hat mit dem Ministerium für Landwirtschaft und Genossenschaften zusammengearbeitet, um Produkte mit chemischen Rückständen streng zu kontrollieren und unter Quarantäne zu stellen. Die Behörden planen die Einrichtung von Labors, die in der Lage sind, über 100 Arten chemischer Substanzen am Zollkontrollpunkt von Chiang Khong nachzuweisen.

Laut der FDA ist es notwendig, Gemüse und Obst mit einer übermäßigen Menge gefährlicher Substanzen am Zollkontrollpunkt von Chiang Khong unter Quarantäne zu stellen, da dies einer der größten Vertriebskanäle für mehrere Märkte in Thailand ist. Dicrotophos, Methamidophos und Mevinphos waren Substanzen, die in 14 Arten von 1.500 Proben gefunden wurden, darunter Chilis, grüner Pfeffer, Orangen aus Myanmar und Sellerie, Brokkoli und Radieschen aus China. Orangen wurden als das Produkt mit den höchsten chemischen Rückständen identifiziert.